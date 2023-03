Zelensky, 'tutti gli assassini russi devono essere puniti'

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Tutti gli assassini russi, tutti gli organizzatori di questa aggressione, tutti coloro che assicurano la guerra contro il nostro Stato e il terrore contro il nostro popolo devono essere puniti": lo afferma questa mattina il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo account Telegram.

"Non abbiamo dubbi" che queste persone "saranno ritenute responsabili - ha proseguito -. Non abbiamo dubbi che passo dopo passo purificheremo la nostra terra da questo male".

Il messaggio è accompagnato da alcune immagini della guerra che il leader ucraino definisce "orribili". Immagini "che hanno ferito per sempre i nostri cuori e le nostre anime - conclude -.

Un anno fa il mondo ha visto la verità sulla Russia. Ha visto che porta solo camere di tortura, esecuzioni e saccheggi".

(ANSA).