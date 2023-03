Stoccolma convoca l'ambasciatore russo dopo le le minacce

(ANSA) - STOCCOLMA, 29 MAR - Il ministro degli esteri svedese Tobias Billstrom ha convocato l'ambasciatore russo a Stoccolma Viktor Tatarintsev in seguito a quanto scritto dall'ambasciatore russo sul sito internet dell'ambasciata in cui definisce la Svezia "un legittimo bersaglio per la ritorsione della Russia" qualora il Paese entrasse a far parte della Nato.

Il ministro Billstrom in una nota riportata dai media svedesi, ha spiegato: "Il ministero ha convocato l'ambasciatore perché ha chiaramente cercato di influenzare il processo" e sottolinea che la politica di sicurezza svedese "è decisa dalla Svezia e da nessun altro". (ANSA).