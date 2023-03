Mosca, Usa si gingillano con idea tribunale contro Russia

(ANSA) - MOSCA, 29 MAR - Il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov ha deriso oggi l'annuncio degli Usa che intendono sostenere l'idea di creare un tribunale speciale per perseguire la Russia per il "crimine di aggressione", un'idea promossa dalla Ue. "Si sono gingillati con questa tsatskaya per lungo tempo", ha affermato Ryabkov, usando una parola russa che significa 'giocattolo' o 'ninnolo'. "Lasciamo che si divertano", ha aggiunto Ryabkov, citato dall'agenzia Ria Novosti. (ANSA).