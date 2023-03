Germania: 1100 poliziotti per la visita di Carlo III a Berlino

(ANSA) - BERLINO, 28 MAR - Oltre 1100 agenti di polizia saranno mobilitati a Berlino domani e dopo domani per la visita di Stato di Carlo III e della consorte Camilla. L'arrivo del Re è ritenuto un'occasione oltremodo speciale per l'altissimo grado di popolarità dell'ospite, che farà in Germania il suo primo viaggio all'estero dalla nomina del settembre scorso.

In aiuto delle forze dell'ordine della capitale, arriveranno anche 20 cani anti-esplosivo da altri Laender. Poiché la tappa francese è saltata, a causa delle forti proteste che stanno attraversando Parigi, l'arrivo del re britannico a Berlino è ritenuto ancor più importante dagli organizzatori. Il figlio della defunta regina Elisabetta è stato già almeno 40 volte in Germania, ma la visita al via domani ha naturalmente un valore completamente diverso. Al suo arrivo, Carlo III sarà portato direttamente davanti alla Porta di Brandeburgo, dove incontrerà i berlinesi con il presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier.

Giovedì come noto il re prenderà la parola al Bundestag, e venerdì farà tappa ad Amburgo (ANSA).