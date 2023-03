Putin, i servizi Usa coinvolti nell'attacco al Nord Stream

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Il presidente russo Vladimir Putin concorda con le conclusioni tratte dal giornalista investigativo americano Seymour Hersh secondo cui i servizi speciali statunitensi sono stati coinvolti nelle esplosioni del gasdotto Nord Stream, come riferisce la Tass.

"Il giornalista americano, che è diventato piuttosto famoso ora in tutto il mondo, ha svolto un'indagine del genere e, come sappiamo, ha concluso che l'esplosione sui gasdotti è stata organizzata dai servizi speciali statunitensi. Sono pienamente d'accordo con tali conclusioni", ha detto Putin. (ANSA).