Ucraina: il Pentagono, se la Cina arma Mosca si rischia il conflitto globale

Austin, se la Cina arma Mosca si rischia il conflitto globale. Gli Stati Uniti, ha detto il capo del Pentagono, non hanno ancora prove che la Cina abbia fornito armi alla Russia, ma se lo facesse, e gli Usa stanno monitorando da molto vicino, questo "prolungherebbe il conflitto e certamente amplierebbe la guerra potenzialmente non solo nella regione ma a livello globale".

In Ucraina le forze russe potrebbero spingersi fino a Kiev e anche Leopoli, se Mosca lo ritenesse necessario. La nuova minaccia arriva dall'ex presidente Dmitry Medvedev in un'intervista ai media russi. "Qui - ha detto Medvedev, citato dall'agenzia Ria Novosti - niente può essere escluso. Se hai bisogno di andare a Kiev, o a Leopoli, allora hai bisogno di andare a Kiev o Leopoli per eliminare questa infezione".

Sul terreno continuano intanto gli attacchi di Mosca. Cinque persone - tre donne e due uomini - sono morti in un raid sulla città di Kostiantynivka, nella regione del Donetsk, nell'est dell'Ucraina, secondo i servizi statali di emergenza ucraini. Il missile russo ha colpito un edificio di un piano che ospitava un cosiddetto "centro di invincibilità", come vengono chiamati i centri di accoglienza umanitaria per i civili. Kostiantynivka si trova a una ventina di chilometri a ovest di Bakhmut, epicentro dei combattimenti contro le forze russe, hanno aggiunto i soccorritori su Telegram.