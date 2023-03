Banca Mondiale, per ricostruire l'Ucraina servono 411 mld

(ANSA) - WASHINGTON, 22 MAR - Per la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina sono necessari 411 miliardi di dollari. E' una stima pubblicata oggi dalla Banca Mondiale (BM), dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dal governo ucraino.

Mentre i combattimenti continuano, queste organizzazioni e istituzioni prevedono un bisogno immediato di 14 miliardi di dollari quest'anno per effettuare "investimenti critici e prioritari" per avviare la ricostruzione. (ANSA).