Ucraina, il premier giapponese Kishida in viaggio verso Kiev

(ANSA) - TOKYO, 21 MAR - Il premier giapponese Fumio Kishida è in viaggio per raggiungere l'Ucraina. Lo riferiscono i media nipponici, anticipando la visita direttamente dall'India, dove Kishida si trovava per il vertice con il suo omologo indiano Narendra Modi.

A Kiev, Kishida con ogni probabilità rinnoverà il sostegno del Giappone al Paese vittima dell'aggressione russa, in concomitanza con l'organizzazione del G7 di Hiroshima previsto in maggio. Il premier giapponese è l'unico leader del gruppo delle nazioni più industrializzate del mondo a non essersi ancora recato in Ucraina dall'inizio del conflitto. (ANSA).