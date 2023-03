Puigdemont: revocato il mandato d'arresto europeo

(ANSA) - SASSARI, 21 MAR - Mandato d'arresto europeo revocato per l'eurodeputato e leader indipendentista catalano, Carles Puigdemont. La Corte d'appello di Sassari ha revocato il provvedimento in seguito alla modifica del codice penale spagnolo, da cui è stato cancellato il reato di sedizione. Una imputazione per la quale, proprio in base al mandato d'arresto europeo, Puigdemont era stato arrestato due anni fa ad Alghero per poi riparare in Belgio. (ANSA).