Fonti, approvato il piano Ue da 2 mld per munizioni a Kiev

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAR - Il piano europeo per dare 2 miliardi di euro di munizioni all'Ucraina è stato approvato dal Consiglio Affari Esteri in corso a Bruxelles. Lo riportano fonti diplomatiche. Il Consiglio ha dato l'ok politico ma per i dettagli si continuerà a discutere in altri "gruppi di lavoro".

(ANSA).