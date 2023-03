Francia: prefettura proibisce la protesta a Place Concorde

PARIGI - La prefettura di Parigi ha proibito per motivi di sicurezza gli assembramenti in Place de la Concorde e sugli Champs-Elysées e dintorni, dov'era in programma una nuova protesta contro la riforma delle pensioni, dopo gli incidenti scoppiati ieri in segno di protesta contro il ricorso all'art. 49.3 della Costituzione per bypassare il Parlamento.

"Le persone che tenteranno di raggrupparsi saranno sistematicamente sgomberate dalla polizia" e potranno essere multate, si legge nella nota diramata dalla prefettura.