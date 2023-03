Ucraina: bombe russe sul Donetsk, almeno un morto e 7 feriti

Le forze russe hanno bombardato Kostiantynivka e Toretsk nell'oblast di Donetsk uccidendo una persona e ferendone altre sette, ha riferito l'Ufficio del procuratore generale ucraino citato dai media locali. Sono stati colpiti i villaggi di Pivnichne e Pivdenne a Toretsk: una donna di 50 anni è stata uccisa e un uomo di 40 anni è rimasto ferito. A Kostyantynivka sei civili, tra cui un cittadino polacco, sono rimasti feriti. Frammenti di proiettili russi hanno danneggiato oltre 30 case, condotte del gas, automobili e fabbricati agricoli.

La Polonia intanto rompe gli indugi degli alleati e diventa il primo Paese della Nato a fornire jet militari all'Ucraina, mentre Usa e Russia continuano a litigare per l'incidente del drone Usa nel Mar Nero e Kiev tiene colloqui per la pace sia con Washington che con Pechino. Si tratta solo di 4 vecchi Mig-29 di progettazione sovietica ma è una mossa altamente simbolica, che arriva all'indomani dell'annuncio alla riunione del gruppo di contatto sull'Ucraina dell'impegno di nove Paesi a trasferire oltre 150 carri armati Leopard a Kiev.

"Non c'è più tempo da perdere. Stiamo mettendo insieme le armi e i mezzi militari che consentiranno agli ucraini di riconquistare il territorio perduto", ha promesso mercoledì il capo del Pentagono Lloyd Austin, lasciando intendere un'imminente controffensiva che potrebbe dare la spallata decisiva ad una Russia "sempre più isolata, con le scorte di munizioni in esaurimento" e "con truppe deluse dalla leadership militare". Un'operazione che potrebbe scattare tra fine aprile e maggio, il tempo di far arrivare in Ucraina centinaia di carri armati e veicoli blindati, compresi otto mezzi in grado di gettare i ponti per conquistare il fiume Dnipro, dove si è attestata la linea di trincea nel Sud Est del Paese.

L'annuncio dei Mig è stato dato dal presidente polacco Andrzej Duda in una conferenza stampa a Varsavia col presidente ceco Petr Pavel. "Abbiamo una dozzina di Mig ricevuti negli anni '90 dalla Repubblica Democratica Tedesca, sono alla fine della loro vita operativa ma ancora funzionanti", ha spiegato, promettendo la consegna di quattro jet nei prossimi giorni. Varsavia li sostituirà con gli F-35 Usa e con gli Fa-50 sudcoreani. "Una decisione sovrana che rispettiamo", ha commentato il portavoce del consiglio nazionale americano John Kirby, ma che "non cambierà la posizione degli Usa sulla fornitura di F-16 a Kiev: la questione per ora non è sul tavolo". Kirby ha quindi affrontato il dossier dell'incidente tra un jet russo e un drone spia americano sul Mar Nero, dopo la declassificazione e la diffusione del video Usa con le immagini della collisione, negata da Mosca. "Il video dimostra al mondo la nostra versione con prove chiare e convincenti" e "rivela le menzogne della Russia", ha osservato, ribadendo che gli Usa continueranno le loro operazioni di sorveglianza nello spazio aereo e nelle acque internazionali per la sicurezza del Mar Nero e dell'Ucraina. Ma la Casa Bianca ritiene che l'escalation con la Russia "non sia inevitabile", sottolineando che i canali di comunicazione con Mosca "rimangono aperti" e che gli Stati Uniti "non cercano" un conflitto con il Cremlino. I russi intanto hanno rafforzato la loro presenza navale nel Mar Nero e hanno raggiunto il luogo in cui è caduto il drone, benché non sia chiaro se saranno in grado di recuperarlo a oltre 1.000 metri di profondità. In ogni caso gli americani hanno fatto sapere di aver rimosso ogni informazione di intelligence di valore.

Prosegue intanto l'azione diplomatica, con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba che ha sentito i suoi colleghi americano e cinese per discutere del 'piano di pace' di Zelensky. Ma mentre il ministro degli Esteri di Pechino Qin Gang invitava Russia e Ucraina a far ripartire i colloqui "il prima possibile" tornando "ad un percorso di accordo politico", Politico ha rivelato che tra giugno e dicembre 2022 compagnie cinesi, inclusa una collegata al governo comunista, ha inviato direttamente a Mosca 1.000 fucili d'assalto, nonchè altro equipaggiamento utilizzabile anche per scopi militari, come parti di droni e giubbotti anti proiettili, via Turchia ed Emirati Arabi. La Cnn invece ha riferito che gli ucraini hanno abbattuto un Mugin-5, un drone civile cinese riconvertito e armato, acquistabile per 15 mila dollari anche sul sito di Alibaba.

Su questo fronte un aiuto a Kiev potrebbe arrivare da Israele che, secondo Axios, ha recentemente approvato le licenze di esportazione per la possibile vendita di sistemi anti-drone che potrebbero aiutare l'Ucraina a contrastare questi letali mezzi bellici, forniti in particolare dall'Iran.

La Casa Bianca ritiene che gli Usa abbiano sufficienti risorse per sostenere l'Ucraina sino alla fine di questo anno fiscale, che scade a fine settembre. Lo ha detto la portavoce della presidenza Karine Jean-Pierre.

Il Pentagono ha indicazioni che Mosca sta tentando di recuperare i resti del drone caduto nel Mar Nero dopo la collisione con un jet russo: lo ha detto in un briefing il portavoce della difesa Pat Ryder.

"Durante la mia telefonata odierna con il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Qin Gang, abbiamo discusso del significato del principio dell'integrità territoriale. Ho sottolineato l'importanza della Formula di Pace del presidente Volodymyr Zelensky per porre fine all'aggressione e ripristinare la giusta pace in Ucraina". Lo ha scritto su twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

E' di un morto e due feriti il bilancio di un incendio avvenuto oggi nella sede delle guardie di frontiera dei servizi di sicurezza russi (Fsb) a Rostov, capoluogo dell'omonima regione confinante con l'Ucraina. Lo riferiscono i servizi d'emergenza, citati dalla Tass. Alcuni testimoni citati da canali Telegram hanno detto di avere udito un'esplosione prima che le fiamme si sprigionassero, un particolare confermato dai servizi di emergenza, secondo dichiarazioni ai media locali. La causa dell'incendio è stata un cortocircuito all'impianto elettrico interno: lo ha dichiarato il governatore della regione Vasily Golubev sul suo canale Telegram, come riporta Tass. "Secondo i risultati preliminari, l'incendio è stato causato da un cortocircuito nel cablaggio elettrico interno. Il propagarsi dell'incendio ha causato l'esplosione di contenitori con carburante e lubrificanti", ha scritto Golubev che ha aggiunto che due pareti sono crollate. L'incendio è stato successivamente spento.

Kiev nega di avere avuto alcun ruolo nell'incendio avvenuto oggi a Rostov, nella regione russa confinante con l'Ucraina, ma afferma di "guardare con piacere" a incidenti come questo nella Federazione Russa. Lo scrive su Twitter il consigliere presidenziale Mikhaylo Podolyak. "Ogni edificio dell'Fsb che brucia o esplode in Russia, particolarmente nella regione di Rostov - afferma Podolyak -, è una manifestazione di panico, di indebolimento del potere e della transizione della Federazione Russa verso un grande conflitto interno. L'Ucraina non interferisce, ma guarda con piacere".