Tajani a Lubiana, collaboriamo con Slovenia-Croazia sui migranti

(ANSAmed) - LUBIANA, 17 MAR - "Ci siamo trovati spesso in sintonia con la ministra Fajon in sede europea sul tema delle migrazioni irregolari, per questo ci siamo dati appuntamento a Roma nelle prossime settimane insieme a Slovenia e Croazia per trovare una forma di collaborazione per quanto riguarda la rotta balcanica. Il problema comunque rimane un problema europeo, perché non basta la nostra collaborazione, servono risposte europee". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in visita ufficiale a Lubiana, dove ha incontrato la collega slovena Tanja Fajon. (ANSAmed).