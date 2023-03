Caccia Gb e tedeschi intercettano aereo russo sull'Estonia

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Aerei da caccia della Royal Air Force (Raf) britannica e dell'aeronautica tedeschi hanno intercettato un aereo militare russo sullo spazio aereo dell'Estonia, scrive la Bbc in un tweet, che non cita fonti. L'aereo russo, un quadrimotore da trasporto e rifornimento in volo Ilyushin Il-78 Midas, volava fra l'enclave russa di Kaliningrad e San Pietroburgo, ed è transitato sullo spazio aereo estone, sul Baltico, senza annunciare il suo passaggio al controllo aereo di Tallinn. I due aerei che l'hanno intercettato, due Typhoon decollati per l'occasione, uno tedesco, l'altro britannico, hanno scortato l'Il-78 fuori dallo spazio estone.

Subito dopo aver scortato l'Il-78, i due jet Nato sono stati ridiretti a scortare un jet da linea russo Antonov An-148 che si avvicinava allo spazio aereo di Tallinn. "L'intercettazione in sé è quasi routine, ma si tratta della prima volta che un'operazione simile viene portata avanti congiuntamente da Regno Unito e Germania, che hanno in programma di pattugliare insieme la regione del Baltico in ambito Nato", scrive la Bbc.

Inoltre, l'operazione è avvenuta in un momento di alta tensione fra Usa-Nato e Russia per la vicenda del drone sul Mar Nero e sullo sfondo della guerra in Ucraina.

Secondo Mosca, l'Ilyushin era fuori dallo spazio aereo dell'Estonia, seppure nelle vicinanze dei confini e l'ambasciatore russo a Washington, Antonov ha chiesto agli Usa - riporta Ria Novosti - di mettere fine a quelle che chiama le "inaccettabili attività militari vicino ai confini russi" dopo l'incidente che ieri ha coinvolto un jet di Mosca e un drone americano.

In mattinata, oltre dieci jet militari russi della flotta del Mar Baltico, tra Su-27 e Su-30SM, hanno condotto un'esercitazione nel cielo sopra Kaliningrad per simulare l'intercettazione e la distruzione di obiettivi nemici convenzionali. (ANSA).