Shock in Germania dove le indagini della polizia sull'uccisione della dodicenne Luise hanno portato a due coetanee di 12 e 13 anni. Le due ragazzine, secondo gli inquirenti, avrebbero confessato il delitto, compiuto con numerose coltellate.

Luise è stata trovata morta domenica scorsa, in un bosco vicino a Freudenberg, in Nordreno-Vestfalia. Sui motivi dello scioccante omicidio non ci sono ancora informazioni. A causa della loro età, le due bambine non sarebbero incriminabili.