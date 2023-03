Putin, trovata antenna per detonazioni a 30km da Nord Stream

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "E' difficile per la Russia portare avanti le proprie indagini sull'attacco terroristico al Nord Stream se non le è permesso l'accesso". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, secondo quanto riporta la Tass.

Aggiungendo che un'antenna è stata trovata a 30 km di distanza dal luogo in cui si sono verificate le esplosioni, e che probabilmente sarebbe dovuta essere utilizzata per un'altra detonazione. "Solo degli specialisti avrebbero potuto attaccare i gasdotti", ha aggiunto Putin.

Mosca si è sempre professata estranea al sabotaggio ai agli impianti Nord Stream 1 e 2, avvenuto lo scorso anno, e anzi chiede con insistenza un'indagine internazionale. (ANSA).