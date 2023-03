Mosca: "È chiaro che i colpevoli per il Nord Stream sono gli Usa"

"Per noi è chiaro che Washington è responsabile per questo atto terroristico senza precedenti". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov in un'intervista a Russia Today in arabo, ripresa dalla Tass, in merito alle esplosioni sul Nord Stream. Ryabkov ha aggiunto che le presunte indiscrezioni fatte trapelare da fonti americane e pubblicate dal New York Times secondo le quali l'attacco sarebbe stato compiuto da "un gruppo pro-ucraino" sono "un tentativo da poco per sviare l'opinione pubblica internazionale". (ANSA).