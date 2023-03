Grecia: ministro Trasporti,'incidente poteva essere evitato'

(ANSA) - ATENE, 08 MAR - "Se avessimo avuto un sistema di controllo remoto universale nel Paese, nonostante l'errore umano, la tragedia sarebbe stata evitata". Lo ha dichiarato il neo-ministro dei Trasporti greci, Giorgos Gerapetritis, in conferenza stampa commentando la tragedia ferroviaria di martedì scorso nella valle di Tebi, dove 57 persone hanno perso la vita.

Gerapetritis ha poi spiegato come, secondo il protocollo, dopo la partenza del treno ci sarebbe dovuto essere un monitoraggio sul pannello di controllo della stazione di Larissa. "Se ci fosse stato il monitoraggio, la fatalità sarebbe stata evitata" ha dichiarato il ministro, spiegando come, invece, "il treno passeggeri è entrato nel binario sbagliato senza alcuna reazione da parte del treno merci" che viaggiava in direzione opposta sullo stesso binario. (ANSA).