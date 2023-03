Virale il video di una donna con la bandiera Ue contro gli idranti a Tbilisi

Le drammatiche immagini di una donna che davanti al parlamento di Tbilisi sventola una bandiera dell'Unione europea resistendo agli idranti della polizia sono diventate virali sui social, dove si possono anche vedere le migliaia di persone scese in piazza per protestare contro la legge cosiddetta legge contro gli 'agenti stranieri', una norma bavaglio sulla libertà di stampa, che ricorda quella approvata da Mosca e allontana il paese dall'Unione europea.

La donna, con la mascherina e la borsa al braccio, agita la bandiera blu con le stelle gialle, schivando il getto dei cannoni ad acqua, mentre attorno a lei altri manifestanti vengono trascinati via dalla forza dell'acqua. Quando inizia a faticare, diversi dimostranti le vanno accanto, la sostengono, formando un muro umano in grado resistere di fronte al fortissimo getto d'acqua, passandosi l'un l'altro la bandiera per non farla cadere.