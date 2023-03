Tajani,ho chiesto più diplomatici in Ue per contare di più

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Ho chiesto di aumentare il numero di diplomatici a Bruxelles, è uno snodo fondamentale, dobbiamo essere più presenti per contare di più". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla Riunione Plenaria degli Ufficiali Esperti della Guardia di Finanza in servizio all'estero in corso alla Farnesina. "I nostri amici francesi e tedeschi hanno un numero impressionante di persone, come si fa a combattere in 50 contro 200? Dobbiamo fare di più, essere ancora più presenti, collaborare di più anche tra noi italiani" perché "l'Europa ha bisogno di noi". (ANSA).