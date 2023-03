Lituania-Usa:'mobilitare impegno transatlantico per Baltico'

(ANSA) - VILNIUS, 07 MAR - "Con l'avvicinarsi del vertice Nato di Vilnius, è estremamente importante discutere con i nostri partner dei possibili esiti dell'incontro e concordare le modalità per rafforzare il partenariato pratico e politico Nato-Ucraina e irrobustire ulteriormente il fronte orientale dell'Alleanza. In un contesto di incertezza come quello in cui viviamo, dobbiamo mobilitare gli sforzi transatlantici in nome della vittoria dell'Ucraina e della sicurezza della nostra regione". Lo ha affermato il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, al termine dell'incontro avvenuto nel corso della notte a Washington con il Segretario di Stato statunitense Antony Blinken.

Durante l'incontro, i due politici hanno discusso delle esigenze di sostegno a breve e lungo termine per l'Ucraina, del rafforzamento del fronte orientale della Nato, di sicurezza energetica, della risposta transatlantica alla pressione politica ed economica della Cina, così come dei preparativi per il prossimo vertice della Nato a Vilnius. (ANSA).