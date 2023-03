Gb: Camilla riappare con Carlo dopo Covid, coppia contestata

(ANSA) - LONDRA, 07 MAR - Ennesima puntata delle episodiche contestazioni anti-monarchiche di gruppetti di attivisti repubblicani nel Regno Unito in occasione dell'odierna missione di re Carlo III nella storica cittadina di Colchester, nel sud dell'Inghilterra, con al fianco la regina consorte Camilla: alla prima uscita pubblica dopo il recente (secondo) contagio da Covid. La coppia reale è stata accolta da una folla di fan, ma anche da qualche militante del movimento Republic, impegnato da diversi mesi in una serie di azioni dimostrative nell'ambito di una rinnovata campagna contro la monarchia a margine di quasi tutte le visite del sovrano (o di altri membri di casa Windsor) in giro per il Paese.

"Perché sprecate i nostri soldi?", hanno urlato gli attivisti a un certo punto, al passaggio dei reali, come mostrato in un video amatoriale prontamente diffuso via Twitter.

Carlo e Camilla li hanno ignorati continuando a sorridere e a stringere mani; mentre la maggioranza dei sudditi presenti, accalcati dietro le transenne, sovrastava le grida dei contestatori inneggiando ai sovrani e scandendo "God save the King". (ANSA).