Il premier greco si scusa con le famiglie delle vittime del disastro ferroviario

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis si è scusato con le famiglie delle vittime del disastro ferroviario che ha provocato 57 morti e ha scatenato un'immensa rabbia in Grecia.

"Come Primo Ministro, devo a tutti, ma soprattutto ai parenti delle vittime, chiedere perdono", ha scritto in un messaggio indirizzato ai greci e pubblicato sul suo account Facebook.

"Nella Grecia del 2023, non è possibile che due treni viaggino in direzioni opposte sulla stessa linea e non vengano notati da nessuno".

LA PROTESTA AD ATENE

Circa 7.500 persone, secondo la polizia, hanno manifestato stamani la loro rabbia davanti al Parlamento di Atene. I manifestanti, che in particolare hanno sventolato cartelli "Abbasso i governi assassini", hanno risposto all'appello di studenti, ferrovieri e impiegati del settore pubblico mentre i treni e la metropolitana sono in sciopero nel Paese.



E violenti scontri tra polizia e manifestanti sono stati registrati a margine della manifestazione. Davanti al Parlamento, alcuni dimostranti hanno incendiato cassonetti della spazzatura e lanciato bottiglie molotov. La polizia ha risposto con gas lacrimogeni, granate stordenti e cariche di alleggerimento.