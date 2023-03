Ue,ricevuta lettera Meloni,migranti in agenda summit 23/3

(ANSA) - BRUXELLES, 01 MAR - Il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, ha ricevuto la lettera inviatagli dalla premier Giorgia Meloni in cui si chiede un'azione immediata dell'Ue sul dossier migranti. E' quanto ha reso noto il portavoce del Consiglio Ue, Barend Leyts.

"L'accordo" allo scorso Consiglio europeo è stato quello di "monitorare i progressi sul tema migrazione, in particolare sulla base di aggiornamenti da parte della Commissione e la presidenza del semestre. Ciò sarà in agenda al prossimo Consiglio europeo", ha aggiunto Leyts. Il prossimo summit dei leader Ue è previsto per il 23-24 marzo. (ANSA).