Le bandiere dell'Unione europea sventolano a mezz'asta fuori da tutti gli edifici della Commissione europea per onorare la memoria delle vittime del tragico incidente ferroviario di Tempi, in Grecia. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas in un post su Twitter. Schinas ha sottolineato che l'indicazione è stata data dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Lo riporta l'agenzia stampa greca Ana.