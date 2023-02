Medvedev minaccia apocalisse, verso catastrofe nucleare

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Secondo l'ex presidente russo Dmitry Medvedev la continua fornitura di armi occidentali a Kiev rischia di provocare una catastrofe nucleare globale. Lo ha dichiarato in un lungo articolo a Izvestia. "Certo, si può continuare a pompare armi al regime neofascista di Kiev e bloccare ogni possibilità di rilanciare i negoziati. I nostri nemici stanno facendo proprio questo, non volendo capire che i loro obiettivi portano ovviamente a un fiasco totale. Sconfitta per tutti. Apocalisse. La vita precedente dovrà essere dimenticata per secoli, fino a quando le macerie fumanti cesseranno di emettere radiazioni". (ANSA).