Ucraina: Regno Unito in silenzio, Sunak con soldati Kiev

(ANSA) - LONDRA, 24 FEB - Il Regno Unito ha appena commemorato il primo anniversario dell'inizio della guerra russa in Ucraina con un minuto di silenzio nazionale osservato in tutto il Paese, a iniziare dalle sedi delle diverse istituzioni britanniche.

A dare il via all'iniziativa è stato il primo ministro Rishi Sunak da Downing Street, dove sono stati invitati per l'occasione l'ambasciatore di Kiev a Londra e unità di militari ucraini addestrati sull'isola. Il portoncino al numero 10 è adornato con una corona di fiori, in ricordo dei caduti. (ANSA).