Nato, preoccupa Moldavia, rafforziamo suo sistema difesa

(ANSA) - BRUXELLES, 24 FEB - "Siamo preoccupati dalle sfide che sta affrontando la Moldavia. E' un alleato stretto della Nato, abbiamo firmato un'intesa per rafforzare la nostra partnership e abbiamo deciso di sostenere lo sviluppo di capacità di difesa su misura per aiutare il Paese. Accogliamo gli sforzi per supportarla anche dai nostri alleati, singoli o in formato Ue. E' importante sostenere il prima possibile i Paesi più vulnerabili di fronte all'aggressione". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg rispondendo, in conferenza stampa, ad una domanda sulle minacce russe alla sovranità della Moldavia. (ANSA).