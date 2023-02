Ucraina: Berna, colloqui segreti informali a Ginevra

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Colloqui per una soluzione della guerra in Ucraina si stanno tenendo a Ginevra "nella massima discrezione", ma al momento non ai più alti livelli. Lo ha detto il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis in un'intervista ai media del gruppo Ch Media, ripresa da Ats. "Un giorno questa guerra finirà attraverso un negoziato. Costruire la pace è un affare complicato che necessita molta diplomazia", ha aggiunto. La Svizzera fa "tutto il possibile" all'Onu, assicura. "Ma siccome la Russia ha diritto di veto, è quasi impossibile fare qualcosa". Per questo, conclude una soluzione imminente è molto difficile "a meno di un miracolo". (ANSA).