Berlino, 'nessuna informazione su armi della Cina verso Russia'

(ANSA) - BERLINO, 20 FEB - Il governo tedesco "non ha informazioni" e "prove" su possibili invii di armi pesanti cinesi in Russia per la guerra in Ucraina, ma "prende naturalmente atto" di quanto detto dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, "anche con una certa preoccupazione" se dovesse essere confermato. Lo ha detto oggi il portavoce del governo tedesco, Steffen Hebestreit, parlando in conferenza stampa a Berlino. Il portavoce ha sottolineato che, durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha parlato con il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, e ha ribadito le posizioni tedesche.

Scholz ha anche detto a Wang Yi che vede con favore che la Cina non stia, secondo le attuali informazioni, inviando armi letali alla Russia. Hebestreit ha aggiunto che per esprimere valutazioni differenti bisogna ora attendere. La stessa posizione è stata confermata dal portavoce del ministero tedesco degli Esteri, visto che anche la ministra degli Esteri Annalena Baerbock ha avuto a Monaco una conversazione con il rappresentante cinese. (ANSA).