Ue: Attivisti pro-Ocalan irrompono all'Eurocamera, Aula sospesa

Seduta interrotta all'Eurocamera dopo che alcuni attivisti hanno interrotto il dibattito irrompendo nell'emiciclo con una bandiera a favore di Abdullah Ocalan, urlando e lanciando volantini dalla tribuna stampa. La vicepresidente Pina Picierno è stata costretta ad interrompere la seduta a causa delle grida che non permettevano il proseguimento del dibattito. Gli attivisti hanno più volte urlato "libertà per il leader curdo Ocalan". Il servizio di sicurezza dell'Eurocamera sta intervenendo per riportare l'ordine, agli eurodeputati è stato chiesto di lasciare l'Assemblea.