Ucraina: allarme antiaereo in tutto il Paese

Un allarme antiaereo è scattato questa mattina in tutta l'Ucraina, mentre funzionari di Kiev hanno messo in guardia da possibili attacchi missilistici russi, invitando i residenti a mettersi al riparo. "C'è una forte minaccia di attacco missilistico. Voglio ribadire che non bisogna ignorare le sirene di allarme aereo", ha dichiarato Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina. Da parte sua, anche il consigliere presidenziale, Anton Gerashchenko, ha parlato di "minaccia di un massiccio attacco missilistico russo" e ha esortato la popolazione a rimanere nei rifugi.

L'Ucraina è pronta a usare missili a lungo raggio forniti dal Regno Unito per colpire la Crimea annessa dalla Russia, in una potenziale escalation del coinvolgimento occidentale nel conflitto: lo riporta il quotidiano britannico The Times. Il premier britannico Rishi Sunak ha promesso di inviare a Kiev ulteriori aiuti militari dopo la visita a sorpresa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Londra questa settimana, ricorda il giornale. Secondo il Times, si sta discutendo se questi aiuti debbano includere missili antinave Harpoon o gli Storm Shadow. Fonti della difesa ucraina hanno confermato al Times che Kiev sarebbe pronta a usare i missili per colpire la Crimea dopo un avvertimento di Zelensky che le armi a lungo raggio fornite dagli alleati occidentali colpirebbero "in profondità nei territori occupati", scrive il quotidiano.

La città di Zaporizhzhia, nel sudest dell'Ucraina, è stata colpita la notte scorsa 17 volte in un'ora: lo ha reso noto un funzionario ucraino, come riporta la Cnn. Gli attacchi hanno preso di mira le infrastrutture energetiche, ha scritto su Telegram il segretario del Consiglio comunale della città, Anatoliy Kurtiev. "In una sola ora sono stati documentati 17 attacchi nemici in città, il numero più alto dall'inizio dell'invasione su larga scala", ha affermato il funzionario. "Le informazioni sull'entità dei danni e delle vittime sono in corso di aggiornamento", ha aggiunto.

Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa un attacco missilistico contro la città e la regione di Kharkiv: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Oleg Synyehubov, come riporta il Guardian. "Alle 4 del mattino, il nemico ha lanciato attacchi missilistici sulla città di Kharkiv e sulla regione con missili S-300. Sono state prese di mira strutture critiche e infrastrutture. Sono scoppiati incendi, che i soccorritori sono riusciti a spegnere rapidamente. Tuttavia, alcune aree della città rimangono senza elettricità... Fortunatamente non ci sono vittime", ha scritto Synyehubov.

Il capo del dipartimento della regione di Novosibirsk del ministero russo per le Emergenze, Viktor Orlov, ha detto che sono 13 le persone uccise in un'esplosione di gas a Novosibirsk, aggiungendo che il bilancio può considerarsi definitivo. Lo scrive la Tass. Ha aggiunto che alcuni resti possono essere identificati solo con il test del DNA. L'esplosione ha colpito un condominio a Novosibirsk alle 7:43 di giovedì ora locale , provocando il crollo di due sezioni dell'edificio e un incendio che ha inghiottito l'area di circa 300 metri quadrati. Secondo i soccorritori, l'esplosione è stata innescata da una fuga di gas.