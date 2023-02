Terremoto: finora quasi 63.000 i feriti in Turchia

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Sono almeno 62.914 le persone rimaste ferite in Turchia a causa dei terremoti che hanno scosso il sud del Paese: lo rende noto l'agenzia per le emergenze e i disastri di Ankara (Afad), come riporta la tv di Stato Trt.

L'agenzia ha inoltre confermato che finora le vittime accertate nel Paese sono almeno 12.391. (ANSA).