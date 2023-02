Meloni e Morawiecki, controllare confini Ue, tutelare sovranità

(ANSA) - BRUXELLES, 09 FEB - "E' necessario rafforzare e sigillare i confini, perché la sovranità degli Stati membri non può essere minacciata". Così il premier polacco, Mateusz Morawiecki, entrando al vertice straordinario dei leader europei. "L'Europa deve controllare i suoi confini esterni e concordo su qualsiasi misura che possa aiutare a controllare l'immigrazione illegale", ha fatto eco Giorgia Meloni, che ha detto di aver avuto un incontro con il collega polacco per "allineare le posizioni'. Sul dossier migrazione "sono stati già fatti dei passi avanti" ha detto la premier italiana. "Se guardiamo al passato", sul fatto che la questione migratoria è una questione europea, quello di oggi "è un'enorme passo avanti", ha detto.

"Dobbiamo porre un freno all'asilo in tutta l'Unione europea", ha detto il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles. "L'Austria insieme ai Paesi Bassi si è battuta perché questo vertice si tenesse.

(...) C'è bisogno di "misure che funzionino davvero" e "voglio che questo sia l'obiettivo anche del vertice di oggi", ha sottolineato Nehammer.

Per l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, invece, "la 'Fortezza Europa' non è una soluzione. Il problema non è fermare l'immigrazione, ma gestirla e gestirla in un modo umano prima di tutto". (ANSA).