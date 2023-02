Zelensky arrivato a Downing Street per incontrare Sunak

(ANSA) - LONDRA, 08 FEB - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Downing Street per incontrare il premier britannico Rishi Sunak nel corso della sua prima visita in un Paese europeo dall'inizio della guerra con la Russia. I due leader si sono fermati davanti all'ingresso del n.10 per la foto di rito. Il presidente vestiva sempre il suo completo verde militare con la tipica felpa, mentre Sunak era in giacca e cravatta.

Dopo i colloqui nella residenza privata del primo ministro è previsto all'una locale, (le 14 in Italia), il discorso di Zelensky al Parlamento di Westminster.

"Il Regno Unito è stato tra i primi a venire in aiuto dell'Ucraina. E oggi sono a Londra per ringraziare di persona i britannici per il loro sostegno e il primo ministro Rishi Sunak perr la sua leadership" ha scritto Zelensky su Twitter. (ANSA).