Zelensky a Westminster, 'vi parlo a nome dei coraggiosi'

Vi parlo "a nome dei coraggiosi" che combattono nelle trincee o per difendere i cieli dalla Russia e per "ripristinare la sovranità dell'Ucraina" sul suo territorio. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aprendo il suo intervento in inglese, fra gli applausi, dinanzi al Parlamento britannico riunito al gran completo nella storica Westminster Hall per un primo saluto nell'ambito della visita odierna a sorpresa del presidente ucraino nel Regno Unito: la seconda all'estero dall'inizio della guerra aperta con Mosca il 24 febbraio 2022 dopo quella compiuta negli Usa a dicembre.

