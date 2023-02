Vertice a tre all'Eliseo tra Zelensky, Macron e Scholz. E' la tappa più significativa della missione in Europa del presidente ucraino arrivato stamane a sorpresa a Londra e che in serata sarà a Parigi dove incontrerà il cancelliere tedesco e il presidente francese, prima di raggiungere Bruxelles domattina. Stamane Zelensky dopo essere stato ricevuto Downing Street dal premier Rishi Sunak è intervenuto davanti al parlamento britannico ed è poi stato ricevuto in udienza anche da re Carlo III.

"Sappiamo che la libertà vincerà, sappiamo che la Russia perderà e sappiamo che la nostra vittoria cambierà il mondo", ha detto fra gli applausi, dinanzi al Parlamento al gran completo nella storica Westminster Hall. Ed ha poi ringraziato il Regno Unito per essere stato "al fianco dell'Ucraina dal giorno uno" della guerra, quando il resto del mondo non aveva ancora capito la portata della sfida. E elogiando in particolare l'ex premier Boris Johnson, presente in aula: "Vi ripagheremo con la vittoria", ha aggiunto. Il target del Regno Unito resta quello di assicurare "una vittoria militare decisiva all'Ucraina" con la Russia e d'impedire che "Vladimir Putin sia sconfitto", gli ha fatto eco Suniak.

Londra del rresto lo ha accolto promettendo un'espansione dei programmi di addestramento a piloti e marines ucraine, la fornitura di armi "a più lungo raggio" e nuove sanzioni contro individui a aziende russe bollati come vicini a Vladimir Putin. "Il Regno Unito è stato tra i primi a venire in aiuto dell'Ucraina. E oggi sono a Londra per ringraziare di persona i britannici per il loro sostegno e il primo ministro Rishi Sunak perr la sua leadership", aveva twittato prima di arrivare.