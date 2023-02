Re Carlo senza corona sul primo francobollo che lo raffigura

(ANSA) - LONDRA, 08 FEB - E' stato presentato in queste ore il primo francobollo britannico emesso da Royal Mail, le Poste del Regno, raffigurante re Carlo III dopo decenni dominati dalla figura di Elisabetta II, morta l'8 settembre scorso 96enne. Lo riportano i media locali, precisando che la prima serie sarà messa in circolazione per il pubblico dal 4 aprile e sottolineando la scelta di profilo più moderno del nuovo sovrano, mostrato in effigie senza corona in testa a differenza della tradizionale immagine di sua madre.

"L'indicazione che abbiamo ricevuto (dalla corte) è che egli desiderava qualcosa di semplice", ha spiegato il direttore degli affari esterni di Royal Mail, David Gold, citato dalla Bbc, evocando la scelta di "un'immagine molto umana, senza abbellimenti". Il profilo, stilisticamente, mantiene comunque elementi di continuità formale con quello dell'ultima effigie postale della regina Elisabetta, creata dall'artista Arnold Machin nel 1967. (ANSA).