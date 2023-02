Downing Street, oggi Zelensky è atteso a Londra

Oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso nel Regno Unito mercoledì. Lo rende noto Downing Street. Volodymyr Zelensky arriva oggi nel Regno Unito per la sua prima visita dall'inizio dell'invasione della Russia per incontrare il primo ministro Rishi Sunak e le truppe ucraine addestrate dalle forze armate britanniche. Il presidente ucraino parlerà al Parlamento, ha dichiarato Downing Street in un comunicato. Londra annuncerà un maggiore supporto e addestramento per i piloti di caccia.

L'arrivo oggi del presidente Volodymyr Zelensky nel Regno Unito, nel suo primo viaggio in Europa dall'inizio della guerra quasi un anno fa, rappresenta "una testimonianza del coraggio, della determinazione e della lotta" dell'Ucraina contro l'invasione russa, oltre che della "infrangibile amicizia fra i nostri due Paesi". Lo ha dichiarato il premier britannico Rishi Sunak, dicendosi "fiero" dell'annuncio dell'espansione dei "vitali" programmi di addestramento di militari di Kiev che il Regno "garantisce dal 2014" e della formalizzazione oggi stesso di nuove sanzioni britanniche contro Mosca e l'inner circle "di (Vladimir) Putin"

La massima escalation dell'esercito russo nel Lugansk sta avvenendo in direzione del Kremina, le truppe della Federazione lanciano attacchi e bombardamenti costanti: afferma il capo militare regionale Sergy Gaidai, citato da Rbc-Ukraina. "Nella direzione di Kreminna c'è ora la massima escalation, il numero maggiore di bombardamenti e tentativi di sfondare le nostre forze di difesa. Si tratta di attacchi praticamente quotidiani, lanciati da piccoli gruppi, e plotoni, con l'ausilio di attrezzature pesanti", ha detto Gaidai.

Le nostre unità stanno avanzando su Artemovsk (nome russo di Bakhmut) diverse strade della città sono occupate, le unità del gruppo Wagner e militari dell'esercito russo hanno circondato la città dal lato destro e hanno già occupato diverse strade: ha affermato Apty Alaudinov, comandante delle forze Akhmat dell'autoproclamata repubblica di Lugansk su Solovyov Live, ripreso da Ria Novosti. Secondo Alaudinov, ci sono progressi russi anche in direzione dell'autostrada per Konstantinovka: "Questa è l'unica via di comunicazione tra le forze ucraine a Bakhmut e le loro retrovie", ha spiegato il comandante di Akhmat.

Le forze russe hanno bombardato nella notte la città di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare regionale, Oleg Sinegubov, come riporta Ukrainska Pravda. "I missili nemici sono stati colpiti nella parte centrale di Kharkiv", ha scritto Sinegubov, aggiungendo che in precedenza erano stati lanciati da 6 a 10 missili S-300. Non si hanno per ora notizie su eventuali vittime o feriti.

La Russia ha chiesto che l'ambasciata americana a Mosca smetta di diffondere quelle che Mosca considera notizie false riguardanti l'operazione militare in Ucraina e ha minacciato di espellere i diplomatici Usa. Lo riporta la Tass. In questo contesto, al nuovo ambasciatore statunitense Lynne Tracy, ricevuto al Ministero degli Esteri russo per le credenziali, è stato dato un messaggio severo: "È necessario rispettare rigorosamente le leggi russe e cessare qualsiasi attività contraria alle richieste delle autorità russe", ha riferito una fonte vicina a funzionari di alto livello del ministero degli Esteri russo. "Il 7 febbraio è stata consegnata all'ambasciata statunitense a Mosca una nota ufficiale in cui si chiede di interrompere le attività incompatibili con lo status di missione diplomatica, come l'ingerenza negli affari interni della Russia", ha detto la fonte alla Tass. "Il Ministero degli Esteri russo afferma che nonostante i numerosi avvertimenti, in particolare la nota del Ministero degli Esteri russo del 9 dicembre 2022, la missione diplomatica americana continua a svolgere attività negative nello spazio informativo, facendo commenti sconvenienti sui leader del Paese ospitante e diffondendo notizie false sull'esercito russo, il che costituisce un reato punibile". Secondo la fonte, "i diplomatici americani sono stati messi in guardia contro i tentativi di sabotaggio attraverso il reclutamento di 'agenti di influenza' per seminare divisione e discordia tra il popolo russo o fomentare le proteste contro il governo". Coloro che sono coinvolti in tali attività "saranno espulsi, indipendentemente dalla loro posizione", ha aggiunto.