Gb: prosegue sciopero infermieri, critiche a governo Tory

(ANSA) - LONDRA, 07 FEB - E' la seconda giornata di sciopero degli infermieri in Inghilterra dopo quella di ieri, che ha visto anche gli addetti alle ambulanze incrociare le braccia nella più grande protesta sindacale nella storia della sanità britannica. L'aspra disputa sull'adeguamento dei salari al caro vita non sembra quindi in via di risoluzione mentre il governo conservatore di Rishi Sunak viene fortemente criticato. Il Royal College of Nursing (RCN), sindacato di riferimento degli infermieri, ha accusato il premier e il suo ministro della Sanità, Steve Barclay, di essere "dispersi" in quanto alla interrogazione urgente sugli scioperi presentata ieri alla Camera dei Comuni ha risposto per l'esecutivo il sottosegretario Will Quince, nonostante la portata storica della mobilitazione.

"La gente potrebbe chiedersi se anche il governo sia in sciopero", ha detto Pat Cullen, la responsabile dell'RCN. Anche per oggi sono previste cancellazioni di visite e operazioni negli ospedali dell'Nhs, il servizio sanitario nazionale, già afflitto da problemi cronici strutturali e lunghe liste d'attesa. Gli addetti alle ambulanze sciopereranno nuovamente venerdì. (ANSA).