Francia: in calo l'indice di popolarità di Emmanuel Macron

(ANSA) - PARIGI, 07 FEB - L'indice di popolarità del presidente francese Emmanuel Macron è calato di due punti, con il 34% di opinioni favorevoli, il peggior livello da marzo 2020.

È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto Ifop-Fiducial mentre nel Paese proseguono gli scioperi e le manifestazioni contro la contestata riforma delle pensioni voluta dal presidente centrista.

Sempre secondo lo stesso sondaggio, la premier Elisabeth Borne, in prima linea nel difendere la riforma e il conseguente innalzamento dell'età pensionabile a 64 anni, perde quattro punti rispetto al mese scorso, con appena il 31% dei consensi.

Secondo il sondaggio, solo il 38% dei francesi considera che Macron sia "in grado di riformare il paese", in calo di due punti rispetto al mese scorso. (ANSA).