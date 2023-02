Zelensky atteso per giovedì a Bruxelles a vertice Ue e Pe

(ANSA) - BRUXELLES, 06 FEB - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe arrivare a Bruxelles giovedì prossimo per partecipare di persona al vertice dei leader Ue e a una sessione straordinaria della riunione plenaria dell'Europarlamento.

Queste le indicazioni raccolte a Bruxelles da fonti europee.

La missione del leader ucraino, la seconda all'estero e la prima in un Paese Ue dall'inizio dell'invasione russa, non è stata confermata in via ufficiale per motivi di sicurezza ma ormai viene data per scontata salvo imprevisti. (ANSA).