Riapre la caccia al lupo che uccise il pony di Von der Leyen

Una breve pausa di qualche giorno e ora la regione tedesca di Hannover si appresta a riaprire la caccia al lupo. Con un ricercato speciale: GW950m, l'esemplare del branco di Burgdorf colpevole di essersi intrufolato nel settembre scorso in una tenuta della famiglia della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in Bassa Sassonia, e averne sbranato l'amato pony trentenne Dolly.

Subito dopo l'accaduto le autorità tedesche avevano deciso di mettere una taglia su GW950m - diventato per tutti gli ambientalisti Snowy -, inserendolo sulla lista degli animali da abbattere. Niente da fare, però: alla scadenza dell'autorizzazione a sparare, il 31 gennaio, i cacciatori erano ancora a mani vuote.

Ora però GW950m potrebbe doversi dare nuovamente alla fuga: un portavoce della regione di Hannover ha confermato che le autorità hanno ricevuto una richiesta per mettere una nuova taglia sul lupo, servirà ancora qualche giorno per esaminarla.

