Valanghe in Austria e Svizzera, cinque morti

(ANSA) - VIENNA, 04 FEB - Almeno cinque persone sono morte dopo essere state travolte dalle valanghe in Austria e in Svizzera, mentre la stagione sciistica entra nel vivo.

"Un appassionato di sport invernali è stato travolto oggi da un enorme manto di neve a Kaltenbach", ha detto un portavoce della polizia austriaca, che si è rifiutato di fornire informazioni sulle circostanze dell'incidente nel piccolo villaggio alpino. Secondo l'agenzia di stampa austriaca Apa, la vittima era un 17enne neozelandese che stava sciando fuori pista. Ieri, un cittadino cinese di 32 anni, che si dice stesse sciando lontano dai percorsi designati, è morto in una valanga nella località di Soelden. Una terza persona, un uomo di 50 anni, è stata trovata senza vita sempre oggi nella valle Kleinwalsertal al confine con la Germania.

In Svizzera, una donna di 56 anni e un uomo di 52, che sciavano fuori pista, sono rimasti uccisi da una valanga oggi nel cantone dei Grigioni, nel sud-est del Paese, ha detto la polizia. Una terza persona è stata pure travolta dal manto di neve che ha investito gli sciatori ma ne è uscito illesa, ha riferito la polizia. (ANSA).