Von der Leyen a Zelensky, mantenere ritmo delle riforme

(ANSA) - BRUXELLES, 03 FEB - "La vostra determinazione di andare avanti nel processo di adesione nell'Ue è notevole, continueremo a sostenervi in ogni passo: oltre alle riforme serve avere un buono storico nell'attuazione e ogni passo avanti sarà registrato nel nostro rapporto di autunno". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa con Volodymyr Zelensky. "So che manterrete il ritmo, queste riforme ancoreranno il vostro Paese nel nostro mondo libero". (ANSA).