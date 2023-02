All'asta lettere di Diana, rivelano dolore per il divorzio da Carlo

Le lettere della defunta principessa Diana, in cui rivela il suo dolore per il divorzio da Carlo, vanno all'asta in Inghilterra e offrono nuovi dettagli su uno dei momenti più difficili e traumatizzanti vissuti da Lady D. In una delle 32 missive arriva infatti a dire: "Sto attraversando un momento molto difficile e la pressione è alta e arriva da tutte le parti. A volte è troppo difficile tenere la testa alta e oggi sono in ginocchio e desidero solo che questo divorzio vada presto a buon fine in quanto il possibile costo è tremendo". Lady D definisce il processo di separazione "atroce e terribile" e si sfoga in questo modo: "Se avessi saputo un anno fa cosa avrei vissuto durante questo divorzio, non avrei mai acconsentito".

Diana parla anche, in una lettera del 1996, della sua convinzione che la famiglia reale stesse intercettando il suo telefono. Le lettere erano state inviate tra il 1995 e il 1996

dalla principessa a una coppia di amici, Susie e Tarek Kassem, che hanno deciso di venderle. L'asta è in programma per il 16 febbraio da Lay's Auctioneers in Cornovaglia e le missive sono valutate in tutto 90 mila sterline. I proventi andranno in beneficenza alle associazioni patrocinate da Diana quando era in vita.