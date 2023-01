Varsavia, nessun colloquio in corso per F-16 all'Ucraina

(ANSA) - VARSAVIA, 31 GEN - Non ci sono colloqui in corso a Varsavia per l'invio dei caccia F-16 all'Ucraina: lo ha detto oggi Wojciech Skurkiewicz, vice ministro della Difesa polacco.

"Al momento non ci sono discussioni ufficiali sul trasferimento di F-16", ha affermato Skurkiewicz. Ieri sera il capo dell'Ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, aveva scritto su Telegram che l'Ucraina ha avuto "segnali positivi" dalla Polonia sull'invio degli F-16 a Kiev. (ANSA).