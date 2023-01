Gb, Mosca punta a nuovo asse di avanzata nel Donetsk

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - I comandanti russi mirano probabilmente a sviluppare un nuovo asse di avanzata nel territorio della regione di Donetsk in mano agli ucraini, oltre a distogliere le forze di Kiev dal settore di Bakhmut, fortemente contestato: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence sulla situazione nel Paese.

Secondo gli esperti di Londra, esiste la possibilità realistica che la Russia continui a guadagnare terreno a livello locale in questo settore, sottolinea il rapporto pubblicato su Twitter. Tuttavia, è improbabile che Mosca disponga di un numero sufficiente di truppe nell'area per ottenere una svolta significativa dal punto di vista operativo.

Londra ritiene probabile che negli ultimi tre giorni gli sforzi russi si siano concentrati intorno alle città di Pavlivka e Vuhledar, a circa 150 km a sud-ovest di Bakhmut e una sessantina di km a sud-ovest della città di Donetsk. (ANSA).