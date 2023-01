Scholz, proseguirò negoziati con Putin per fine a guerra

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz continuerà a cercare di porre fine alla guerra in Ucraina attraverso negoziati diretti con il presidente russo Vladimir Putin: lo ha detto lo stesso Scholz in un'intervista alla stampa tedesca.

"Parlerò di nuovo con Putin al telefono, perché è necessario parlarci. Spetta a Putin ritirare le truppe dall'Ucraina e fermare questa terribile guerra insensata che è già costata centinaia di migliaia di vite umane", ha detto Scholz sottolineando che finché la Russia continuerà la guerra con l'attuale livello di aggressività la situazione non cambierà.

Il Cancelliere ha poi ricordato che le passate conversazioni telefoniche con Putin "non sono state di tono scortese", sottolineando però che il leader russo ha ripetutamente chiarito di voler "annettere con la forza parti del suo Paese vicino": il che è "inaccettabile" ha affermato il Cancelliere. (ANSA).