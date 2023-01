Parisi, lavorare sulle scuole per più cultura scientifica

(ANSA) - MADRID, 27 GEN - Per incentivare la "cultura scientifica", come auspicato dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in un recente incontro con il premio Nobel Giorgio Parisi, occorre "lavorare sulle scuole a tutti i livelli, a partire dalla scuola dell'infanzia": è l'opinione espressa dal fisico italiano all'ANSA a margine di una cerimonia in cui ha ottenuto un titolo honoris causa dall'Università Complutense di Madrid.

"Anche a livello della scuola dell'infanzia ci si può muovere in questa direzione, e bisognerebbe anche un pochettino ricambiare certi programmi un po' obsoleti", ha aggiunto Parisi.

"Tendiamo un po' troppo a dare a bambini e ragazzi i risultati già pronti e non dare loro il tempo, in qualche modo, di acquisirli da sé", ha proseguito.

Il premio Nobel per la Fisica 2021 è stato insignito del titolo di 'dottore honoris causa' dalla Complutense di Madrid per le sue "ricerche pionieristiche" nel campo della fisica, secondo la motivazione del conferimento letta nel corso della cerimonia. Nella laudatio pronunciata in questa occasione, oltre a celebrarne i meriti scientifici e accademici il professore Martín Mayor ha definito Parisi un fisico "estremamente aperto" nel condividere conoscenze e scoperte con collaboratori e colleghi. "In lui confluiscono enormi virtù che accompagnano indissolubilmente il suo talento", ha aggiunto da parte sua il rettore dell'università madrilena, Joaquín Goyache, che ha risaltato "lo spirito innovativo e creativo" del premio Nobel.

